Rusya'dan Ukrayna'nın saldırı sonrası 'karşılıksız kalmayacak' yanıtı geldi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü’ne saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kırım'a gerçekleştirdiği iki saldırı girişiminin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

KAYNAK: İHA
Rusya'dan Ukrayna'nın saldırı sonrası 'karşılıksız kalmayacak' yanıtı geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Moskova saatiyle 13.00 sularında Kiev rejimi, saldırı versiyonuna dönüştürülmüş S-200 hava savunma güdümlü füzesiyle Kırım Köprüsü’ne terör saldırısı girişiminde bulundu” ifadesine yer verildi.

Ukrayna füzesinin zamanında tespit edildiği ve Rus hava savunma sistemlerince havada engellendiği kaydedilen açıklamada, herhangi bir hasar olmadığı ve kayıp yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videoda Kırım Köprüsü'nün etrafından duman yükseldiği görülüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece saatlerinde Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA’ların havada vurulduğunu bildirmişti.

Kırım, 2014'te Rusya tarafından ilhak edilmişti.

"KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Kırım'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sözcü Zaharova, "Bugün öğleden sonra Kiev rejimi bir kez daha Kırım Köprüsü'ne terör saldırısı girişiminde bulundu.

"TERÖR SALDIRILARINI ŞİDDETLE KARŞILIYORUZ"

Kırım ayrıca gece saatlerinde Ukrayna'nın insansız hava araçları (İHA) tarafından büyük bir saldırıya maruz kaldı. 20 İHA'dan 14'ü Rus hava savunma sistemi ile imha edildi, 6 İHA da elektronik harp sistemi ile engellendi. Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Zaharova, "Kırım Köprüsü, tamamen sivil altyapı unsurudur ve saldırılar kabul edilemez. Köprü, geçtiğimiz yılın sonbaharından beri bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca sivillerin ölümüne de yol açıyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve karşılıksız kalmayacak" dedi.

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