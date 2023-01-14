Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı. Sivillerin bulunduğu binalar yerle bir oldu

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
YERLEŞİM YERLERİNE FÜZE SALDIRISI
Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırısında büyük hasar meydana geldi.
Saldırı sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam eden hasar gören bölgeden şu ana kadar 15 kişi kurtarıldı.
Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova bölgeden görüntüler paylaştı.
İşte o paylaşım ve görüntüler:
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