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  • Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı. Sivillerin bulunduğu binalar yerle bir oldu

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı. Sivillerin bulunduğu binalar yerle bir oldu

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında yerleşim yerleri ağır hasar aldı...

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:51
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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı. Sivillerin bulunduğu binalar yerle bir oldu

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı. Sivillerin bulunduğu binalar yerle bir oldu
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Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE FÜZE SALDIRISI

Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro şehrinde yerleşim yerlerine düzenlediği füze saldırısında büyük hasar meydana geldi.

Saldırı sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam eden hasar gören bölgeden şu ana kadar 15 kişi kurtarıldı.

Ukrayna’da yaşayan Kırım Türkü gazeteci Gülsüm Khalilova bölgeden görüntüler paylaştı.

İşte o paylaşım ve görüntüler:

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DİKTATÖR
14.01.2023 21:03
YENİ STALİN.  
 
Msc
14.01.2023 21:01
ABD Irak'ta yaptığı gibi. Yok birbirinden farki  
 
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