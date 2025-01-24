Rusya'nın petrol ihracatında büyük şok: Yaptırımlar Putin'i yalnızlaştırıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 2022’deki saldırısının ardından Hindistan, Rusya’nın en büyük petrol alıcılarından biri haline geldi. Aylık yaklaşık 1,85-1,95 milyon varil ham petrol alan Hindistan, Rusya ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlıyordu. Ancak, ABD'nin 10 Ocak 2025’te duyurduğu ve 180’den fazla gemi, enerji şirketi ve sigorta kuruluşunu hedef alan yeni yaptırımlar, bu iş birliğini derinden etkiledi.

Putin, Çar Nikolay'ın hatalarını tekrarlıyor: Rusya'nın gerçek düşmanı kim?

Hindistan’daki bankalar, özellikle State Bank of India ve Punjab National Bank, yaptırımların olası sonuçlarından çekinerek Rus petrolü ödemelerini bloke etmeye başladı. Bunun yanında, Hindistan rafinerilerinin, yaptırımlı gemilerden ve Rus sigortacılarla bağlantılı tankerlerden petrol almayı durdurma planları olduğu belirtiliyor.

HİNDİSTAN ALTERNATİF KAYNAKLARA YÖNELİYOR

Hindistan, Rusya ile ticari bağlarını gevşetirken, petrol ihtiyacını karşılamak için Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi alternatif kaynaklara yöneliyor. S&P Global Commodity Insights’a göre, Hindistan’a yapılan Rus petrol ihracatının yaklaşık %20’si Surgutneftegaz ve Gazprom Neft gibi yaptırımlı şirketlerden geliyor.

RUS LNG PROJELERİNE DE DARBE

Hindistan yalnızca petrol alımında değil, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinde de mesafesini artırdı. Arctic-LNG-2 projesine uygulanan yaptırımlar nedeniyle, Hindistan Eylül 2024’te bu projeden LNG alımını durdurdu. Hindistan Petrol Bakanı Pankaj Jain’in bu kararı, Rusya’nın ikinci büyük enerji gelir kaynağına da ağır darbe vurdu.

Rusya yeni yatırım fırsatları için gözünü Myanmar'a dikti

UZUN VADELİ EKONOMİK ETKİLER

Uzmanlar, bu yaptırımların Rusya ekonomisine aylık milyarlarca dolarlık kayıp yaşatabileceğini öngörüyor. Putin yönetimi için enerji ihracatından gelen gelir, Ukrayna savaşı için kritik önemde. Hindistan gibi dev bir alıcının uzaklaşması, Moskova’yı yeni alıcılar aramaya zorlayacak.