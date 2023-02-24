24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalyaspor'da Boffin futbolu bıraktı

Eskişehirspor’un 5 sezon kalesini koruyarak birçok başarıda pay sahibi olan eski kalecisi Ruud Boffin, futbolu bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:52
Takip Et

Ruud Boffin futbolu bıraktığını açıkladı

Antalyaspor'da Boffin futbolu bıraktı
+
Aa
-

11 sezondur ülkemizde forma giyen Belçikalı kaleci Ruud Boffin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla aktif futbol kariyerini sonlandırdı. 2012 yılında İngiltere’nin West Ham takımından Eskişehirspor’a transfer olan ve 5 sezon formasını terleten file bekçisi, kırmızı siyahlılarda 175 maçta görev yapmıştı. 

Bu maçlarda bir kez de gol sevinci yaşayan Boffin, 2017 yılında Antalyaspor’a transfer olmuştu. Belçikalı eldivenin Eskişehirspor formasıyla çıktığı son maç futbolseverlerin hafızasına kazınmış olan play-off serisinde oynanan ve kaybedilen Göztepe maçı olmuştu.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boffin, “Hayatımda yeni bir dönemin zamanı. Antalyaspor ile olan sözleşmemi sonlandırdım ve futbol kariyerimi bitirme kararı aldım. Bu yıllarda bana destek veren tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, sponsorlara ve son olarak taraftarlara teşekkür ediyorum. Siz harikaydınız” dedi.

Sosyal medya üzerinden paylaşımı gören Eskişehirsporlu eski takım arkadaşları Tarık Çamdal, Diego Angelo, Veysel Sarı ve Semih Güler de başarılı eldivene destek mesajlarını ilettiler.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
1
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
2
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
3
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
4
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
5
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
6
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Galatasaray iki dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Jordi Alba ve Philippe Coutinho Süper Lige
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
7
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Deprem korkusu Şile’ye akın başlattı. Emlakçılar yetişemiyor. Mehmet Faraç açıkladı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Zelenskiy'den savaşın yıl dönümünde askerlere devlet nişanı
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Depremler Çataldağ'da heyelana neden oldu! İşte sarsıntının izleri
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği İsmailağa Cemaati'ne teslim edilen çocuklar hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
﻿Akıllı saat pazarının en çok satanı belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.