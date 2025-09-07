Rüya takımda üç Fenerbahçeli

Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Sultanları'nın Fenerbahçeli iki oyuncusu Eda Erdem ve Melissa Vargas rüya takıma girdi. Kadroya giren ve en değerli oyuncusu seçilen bir başka isimse sarı lacivertlilerin yeni transferi İtalyan Orro oldu.

Dünya Şampiyonası'nda Filenin Sultanları nefes kesen karşılaşmada İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya aldı. Daha önce Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan Türkiye, ikinci olarak Dünya Kupası'ndaki tarihteki en iyi derecesini elde etti.

Milli oyuncu Melissa Vargas, 152 sayı ile turnuvanın en skorer oyuncu oldu ve Dünya Şampiyonası'nın en iyi pasör çaprazı seçildi. İtalya finalinde 19 sayı üreten 38 yaşındaki efsane Eda Erdem de en iyi orta oyuncu ödülünü aldı.

Dünya Şampiyonası'nda Rüya Takım'ı ise şu isimlerden oluştu:

En değerli oyuncu ve en iyi pasör: Alessia Orro (İtalya)

En iyi smaçör: Gabi Guimaraes (Brezilya)

En iyi smaçör: Mayu Ishikawa (Japonya)

En iyi orta oyuncu: Eda Erdem (Türkiye)

En iyi orta oyuncu: Anna Danesi (İtalya)

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas (Türkiye)

Üç İtalyan, iki Türk bir Brezilyalı ve bir Japon oyuncunun yer aldığı rüya kadroya damga vuran takımsa Fnerbahçe oldu. Sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı Orro, takım kaptanı Eda Erdem ve Melissa Vargas en iyilerin arasında yer aldı.

