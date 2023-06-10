Rüyada aldatmak neye işaret? Rüyada aldatmak ne demek?

Rüyada aldanmanın ve aldatmanın hem olumlu hem de olumsuz anlamları vardır.

Rüyada aldatmak neye işaret? Rüyada aldatmak ne demek?

Rüyada birinin kendisini kendisini aldattığını görmesi Allah'ın yardımının erişeceğine delâlet eder.

Rüyada birini aldattığını görmek, iyiye alâmet değildir.

Rüyada aldattığını gören kişi çok dikkatli olmalı ve kimseye gadretmemelidir.

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