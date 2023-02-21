Rüyada bataklık görmek neye işaret? Rüyada bataklık görmek ne anlama geliyor?

Rüyada bataklık görmek sahtekar insanlarla tanışacak veya zarara uğrayacaksınız anlamına geliyor.

Rüyada bataklık görmek genel olarak olumsuz anlamlar veriyor. Rüyada bataklıkta olduğunu görmek sıkıntılı bir dönem geçirileceğine işaret ediyor.

Eğer kişi rüyasında bataklıktan çıktığını görüyorsa iş hayatında küçükte olsa bir ilerleme kat edeceğine delalettir.

Bir kimsenin rüyada kendisini bataklıkta görmesi, betaktlık alâmetidir ve birçok güçlüklerin gelmesi muhtemeldir.

Bataklık içinde çırpındığını görmek, ihtiyarlık demlerinde rahat etmeye işarettir.

Çünkü dünya da bir bataktır. Gençlikte kazanan, ihtiyarlıkta rahat eder.