Rüyada borç görmek ne anlama geliyor?

Rüyada borçlu olduğunu görmenin iyi ce hayra alametii vardır.

Rüyada borçtan kurtulduğunu, borcunu ödediğini görmek, iyilik alâmetidir ve hayırlı günlerin habercisidir.

Rüyada hak sahibine hakkı ödemek, yolculuktan dönmenin alâmetidir. Yine borç ödemek, gam ve gussadan halâs olmağa delâlet eder.

Kendinizi borçlu ya da alacaklı olarak görmek dostlarla ilişkilerin iyileşmesine ya da kötüleşmesine işarettir.

Borcunuzu ödediğinizi görmek ayrılıkların sona ereceğine yorulur.

Fakir birisinin dertlerine çare bulmaya ve zor durumdaki insanlara yardım edeceğinize tabir edilir.