Halim Okta: Maçın kontrolü bizdeydi

Kaynak: AA
Halim Okta: Maçın kontrolü bizdeydi
Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü yenerek finale kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta açıklamalarda bulundu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okta, "Finalde de kupayı alacağımıza inanıyoruz. İlk yarının çoğu bölümünde oldukça iyi oynadık. Uzun süreli sakatlıklar ve sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Konsantrasyon eksikliği oluyor, o anlarda bazı hatalar yapıyoruz. Maçın kontrolü bizdeydi. Bize göre hak ederek kazandığımız bir maç oldu." diye konuştu.

Okta, Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın soyunma odasına gelmesinin motivasyon açısından her zaman değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

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