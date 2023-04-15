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Rüyada çan görmek ne demek?

Rüyada çan görmenin olumlu ve olumsuz tabirleri vardır. İşte detaylar...

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 16:31
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Rüyada çan görmek ne anlama geliyor

Rüyada çan görmek ne demek?
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Rüyada çan sesi duymak durumunuzda iyileşmeler olacağını gösterir.

Rüyada eğer çan yakınınızda çalıyorsa işlerinizdeki bazı gelişmeler olacağına işarettir..

Rüyada çanların çaldığını görmek bir ölüm haberi demektir.

Kişinin rüyada çan görmesi, hayırsız biri ile dost olmaya delâlet eder.

RÜYADA ÇAN GÖRMEK

Rüyada çan görmek, şöhret ile de tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada Hıristiyanların ibadet vakitlerini bildirmek için çaldıkları çanı görmesi, simsara, evlat sahibi zevceye veya müezzine işarettir.

Bir kimsenin rüyada çan çaldığını görmesi, halk arasında batıl ve kötü bir haber ifşa etmekle tâbir olunur.

Bazı kere de çan görmek, şöhret ve rezilliğe işarettir. Yine rüyada çan görmek, hayırsız bir kimse ile arkadaş olmaya delâlet sayılır. Denilmiştir ki: Rüyada görülen çan, münafık bir adamdır.

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