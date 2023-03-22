Rüyada dağ görmek ne anlama geliyor? Rüyada dağ görmek neye işaret?

Rüyada dağ görmek genel olarak hayra yorulur. Rüyada dağ görmek şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet eder.

Rüyada bir dağa tırmandığını gören kişi kendi gücüyle hedeflediği şeylere ulaşacak demektir.

Yine rüyada kendisini dağ üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve şanı yüce olur.

Rüyada dağdan yuvarlanmak veya düşmek kendi gayretiyle çıktığı mertebeden yine kendi hatalar yüzünden ayrılmak anlamındadır.

RÜYADA DAĞ GÖRMEK

Rüyada dağın yayılıp açıldığını ve değirmileştiğini görmek, kalbi katı ve çetin bir kadına alâmettir.

Rüyada dağ üzerinde ağaçlar görmek, makama, yüksekliğe, insanlar nezdinde güzel isimle anılmaya ve şöhrete işarettir.

Yine dağın semâlara yükselerek insanların başları üzerinde olduğunu görmek, bütün insanları kaplayacak korku ve şiddete delâlettir.

Bir kimsenin rüyada gökten, şehir üzerine bir dağın indiğini görmesi, o şehre yeni bir valinin geleceğine yorumlanır.

Rüyada sarp bir yokuştan düzlük bir yere çıktığını görmek, yetim ve hastalara iyilik ve ihsanda bulunmaya tabir edilir.