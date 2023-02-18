Rüyada elmas görmek ne anlama geliyor? Rüyada elma almak neye işaret?

Rüyada bazen anlamlandıramadığımız, nesneler görebiliyoruz. Bunlardan biri de elmas. Elmas genel olarak parayı yansıtır. Ayrıca rüya sahinin şanslı olduğuna da işaret eder.

Elmas gören bir kadın ise, o kadının varlıklı, zengin ve bilgi birikimi yüksek biriyle evleneceğine yorumlanır.

Ancak rüyayı gören bir erkek ise onun da anlayışlı, duygusal biriyle evleneceğine delalet eder.

Rüyada elmas görmek, mağdur, kibirli ve iffeti olmayan bir kadına işaret ediyor.

Yorumculara göre, rüya sahibi bir elmas yüzük alıp parmağına taktığını görürse kibirli ve mağrur bir kadınla evlenmeye işarettir.

Rüyada yüzüğü parmağından çıkarıp bir başkasına verdiğini görmek ise eşten ayrılmaya ve onunla boşanmya delalet eder.

Rüyada lekesiz parlak taş güzel kadına, lekeli ve donuk elmas da çirkin kadına alâmettir.