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Rüyada hapishane görmek ne demek? Rüyada hapishane görmenin anlamı nedir?

İşte rüyada hapishane görmenin anlamı ve tabirleri...

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:54
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Rüyada hapishanenin anlamı nedir. Rüyada hapishane görmek

Rüyada hapishane görmek ne demek? Rüyada hapishane görmenin anlamı nedir?
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Rüyada hapishane görmek kişinin ömrünün uzun olacağına yorumlanır. 

Aynı zamanda rüyayı gören kişinin dostları ve sevdikleriyle birlikte beraber mutlu yaşayacağına işarettir.

Rüyada hapishanede olduğun gören kişi günahtan muhafaza edilmekle tâbir olunur.

Rüyada hapishane görmek, şiddetli ve meşakkatli bir kadına da delalet eder.

Hapishaneden çıktığını görmek de hastalıktan şifa bulmaya işarettir.

MİSAFİR İÇİN AFİYAT HASTA İÇİN ÖLÜME İŞARET

Rüya tabircilerine göre, rüyada hapishane görmek, misafir için afiyet, hasta için ölüme işarettir.

Bir kimsenin rüyada bilmediği herhangi bir evde hapsedildiğini görmesi o evden bir kadınla evlenmeye alâmettir. Ve o kadından ona mal ve evlat sahibi olur.

Rüyada zindandan çıktığını görmek, zahmet ve meşakkatten, keder ve gamdan kurtulmaya işarettir.

Rüyada hapishane görmek, duanın kabulü ile de tâbir edilir.

Rüyada hapis olduğunu ve zindana düştüğünü görmek, devlet reisinin huzuruna çıkmaya ve ona dinî hususta söz söylemeye delâlet eder.

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