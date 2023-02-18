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Rüyada hırsız görmek ne anlama geliyor? Rüyada hırsız görmek ne demek?

Rüyada hırsız görmek genel olarak hastalığa, kötülüğe ve düşmanlığa yorulur. İşte rüyada hırsız görmenin olumlu ve olumsuz anlamları….

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 13:54
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Rüyada hırsız görmek ne demek. Rüyada hırsızlık yapmak

Rüyada hırsız görmek ne anlama geliyor? Rüyada hırsız görmek ne demek?
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Rüyada hırsız görmek hasımlarınız, düşmanlarınız var demek. Ayrıca rüyada hırsız görmek, hastalık ve illet ile yorumlanır.

Rüyada hırsızın bir şey çaldığını görmek ise katil ve gaddar bir insanı görmeye delalet eder.

Eğer rüya sahibi evinin soyulduğunu görüyorsa bazı sorunlar, sıkıntılar yaşayacağı anlamına geliyor.

RÜYADA KENDİNİ HIRSIZ GÖRMEK

Rüyada kendisinin hırsız olarak gören kişinin işlerinin bir şekilde ters gideceğine işaret.

RÜYADA HIRSIZI YAKALAMAK

Eğer rüyanızda hırsızı kovalayıp sonunda yakalıyorsanız bu düşmanlarınıza, hasımlarınıza karşı galip geleceğiniz demektir.

EVLENME ÇAĞINDA KIZI OLAN BİRİNİN HIRSIZ GÖRMESİ

Rüya sahibinin eğer evlenme çağında bir kızı varsa ve rüyasında hırsız görüyorsa kızına dünü geleceğine delalet eder.

Genel olarak hırsızı hilekâr bir kişi ile de tâbir edilir. Yine hırsız, zina yapan bir kimseye de işarettir.

Tahsil çağındaki bir gencin rüyada hırsız olduğunu görmesi, iyi bir ilime ulaşacağına delâlet eder.

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