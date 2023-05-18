Rüyada kaplumbağa görmek neye işaret? Rüyada kaplumbağa görmek ne demek?

Rüyada kaplumbağa görmek işlerin azaldığına işarettir.

Rüyada kaplumbağa görmek neye işaret? Rüyada kaplumbağa görmek ne demek?

Rüyada kaplumbağa görmek kar elde edeceğine delalettir.

Rüyada kaplumbağa görmek, güzel koku sürünüp bezenen, boy ve endamını erkeklere arz eden ahlâkı düşük kadına yorumlanır.

Rüyada kaplumbağa görmek, hakim ve savcıların reisleri ile tâbir olunur.

Rüyada kaplumbağanın etini yediğini görmek, hayır, ihsan, mal ve menfaata delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada kaplumbağaya rastladığını yahut ona mâlik olduğunu veya evine soktuğunu görmesi, eski ilimlere vakıf bir âlim sebebiyle şüphe ve tehlikelerden kurtulmaya işarettir.

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