Rüyada kelepçe görmek ne demek? Rüyada kelepçe görmek ne anlama geliyor?

Rüyada zincir veya kelepçeye vurulduğunu görmek iyiye yorulmaz.

Rüyada kelepçe görmek, münakaşa ve kavgaya işarettir.

Rüyada kendi eline polis tarafından kelepçe takıldığını görmek mahrumiyete ve çok zor işlere delâlet eder.