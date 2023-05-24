Rüyada kelepçe görmek ne demek? Rüyada kelepçe görmek ne anlama geliyor?

Rüyada zincir veya kelepçeye vurulduğunu görmek iyiye yorulmaz.
Rüyada kelepçe görmek, münakaşa ve kavgaya işarettir.
Rüyada kendi eline polis tarafından kelepçe takıldığını görmek mahrumiyete ve çok zor işlere delâlet eder.
Rüyada kelepçe görmek hem kötü hem de iyi anlamlar taşır.
Rüyada zincir veya kelepçeye vurulduğunu görmek iyiye yorulmaz.
Rüyada kelepçe görmek, münakaşa ve kavgaya işarettir.
Rüyada kendi eline polis tarafından kelepçe takıldığını görmek mahrumiyete ve çok zor işlere delâlet eder.