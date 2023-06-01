Rüyada kirpi görmek ne demek? Rüyada kirpi görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kirpi görmenin iyi ve kötü anlamları vardır.

Rüyada kirpi görmek ne demek? Rüyada kirpi görmek ne anlama geliyor?

Rüyada kirpi görmek yaşamınızda yeni bir döneme girileceğine işarettir.

Rüyada kirpi görmek doğru ve önemli kararlar vereceğinize delalet eder.

Rüyada kirpi görmek başarıya ulaşacağınıza yorumlanır.

Bir kimsenin rüyada kirpi görmesi, kalbi dar ve gönlü sıkıntılı, şefkati az ve hemen sinirlenen kişilere alamettir.

Yine kirpi rüyası, hileye, onun bunun ayıbını araştırmaya, gizlenmeye, şerre ve kişinin kendisi için sakladığı şeye tabir olunur.

Rüyada bekâr bir kızın kirpi görmesi, akıllı ve becerikli birisi ile evleneceğine işarettir.

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