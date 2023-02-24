Rüyada kıyametin koptuğunu görmek ne demek?

Rüyada bir kimsenin rüyada kıyametin koptuğunu ve insanların kabirlerinden kalkarak mahşer meydanına doğru dağıldıklarını görmesi, halkın menfaatları için çarşı ve pazara dağılıp yayılmalarına işarettir.

Yine rüyada kıyametin koptuğunu görmek birçok kişinin gerçek yüzünün ortaya çıkacağı anlamına geliyor.

Rüyada yine kıyametin koptuğunu görmek kiminin kâr, kiminin de zarar etmelerine alâmettir.

RÜYADA KIYAMETİN KOPTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada kıyametin kopması bir takım olayların meydana geleceğine delalet eder.

Rüyada ölü iken dirildiğini görmek, fayda ve menfaate işarettir.