Rüyada köpek görmenin anlamı nedir? Rüyada köpek görmek neye işaret?

Rüyada köpek görmek günah işlemekten çekinmeyen, ahlakı kötü bir adama işaret eder.

Rüyada kendisine köpek sahiplendiğini görmek kişinin diğer insanlarla iyi ilişkileri olacağına yorumlanır.

Rüyada kişi köpeğin ısırdığını görüyorsa bu iyi bir arkadaşınızla sıkıntılar yaşayacağınıza işaret eder.

Rüyada kişinin kendisini köpekler uluyor veya havlıyorsa isteklerinin gerçekleşeceğine ve güven içinde olacağına yorumlanır.

Eğer kişi rüyasında köpekleri öldürdüğünü görürse, düşmanlarını alt edeceğine delalet eder.

Rüyada bir köpeğin kendi elbisesini yırttığını görmek, akılsız bir adamın onu gıybet ettiğine işarettir.

Rüyada löpek yavrusu görmek sevimli bir çocuk ile tabir olunur. Eğer köpek beyaz ise, o çocuk mümindir. Siyah olursa, çocuk ailenin büyüğü olacaktır.

Rüyada bir köpeğin kendisini ısırdığını görmek, hizmetçi, dost ve yakın kimselerden gelecek sıkıntı ve musibete alâmettir.

Rüyada bir siyah köpeğin uluduğunu görmek, humma hastalığına delâlet eder.

Rüyada köpek eti yediğini görmek, düşmanı üzerine galip gelmeye ve onun malını yemeye işarettir.