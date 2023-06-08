Rüyada kumru görmek ne demek? Rüyada kumru görmek ne anlama geliyor?

Rüyada erkek bir kumru görmek makama işarettir.

Rüyada kumru görmek güvercin rüyası gibi tâbir edilir.

Rüyada başına veya omuzuna yahut ensesine bir kumru konduğunu görmek, rüya sahibinin anıeline yorumlanır.

Eğer konan kumru beyaz ve güzel ise, iyi amele, siyah ve çirkin ise kötü amele delâlet eder.

Rüyada kumru kuşunu görmek hayra ve hoş şeylere tabir edilir.

Rüyada erkek kumru görmek, hamile kadının erkek çocuk doğurmasına, dişi kumru da kız doğurmasına alamettir.

Yine bu kuşun erkeğini rüyada görmek, haber ve elçiye işaret eder.

Bekâr kimsenin kumru kuşunu görmesi, çok konuşan bir kadınla evlenmeye delâlet eder.