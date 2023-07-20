Rüyada mum görmek ne demek? Rüyada mum neye işaret?

Rüyada mum görmenin farklı anlam ve tabirleri vardır.

Rüyada mum görmek ne demek? Rüyada mum neye işaret?

Rüyada mum görmek bekar erkekler için güzel bir kadınla evleneceğine işarettir.

Rüyada mum gören rüya sahibi gurbetteyse ülkesine geri döneceğine delalet eder.

Rüyayı gören kişi yoksulsa o kişinin bol para kazanacağına yorumlanır.

Rüyada mum görmek çevrenizdeki kişilere güvenebileceğinize alamettir.

Rüyada mumu üfleyerek söndüren kişinin bir yakınının ölüm haberiyle yıkılacağına tabir olunur.

Rüyada evinde mum yandığını görmek, nimet ve devlete, izzet ve şerefe işarettir.

Rüyada yanmakta olan mumu birinin elinden aldığını gören kişi izzet ve devlete erer.

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