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Rüyada odun görmek ne demek? Rüyada odun görmenin tabiri nedir?

Rüyada odun görmenin hem olumlu hem de olumsuz anlamları var. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:03
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Rüyada odun görmek ne anlama geliyor?

Rüyada odun görmek ne demek? Rüyada odun görmenin tabiri nedir?
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Rüyada odun görmek, dedikodu, ikiyüzlülük, kötülük, düşmanlık anlamlarına geliyor.

Rüyada kuru ve yaş odun görmek harb, düşmanlık ve koğuculuk ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada ormandan odun toplayıp arkasında taşıdığını görmesi, şer ve kötü işlere ve insanlara iftira etmeye alâmettir.

RÜYADA ODUN GÖRMEK

Rüyada yanında birçok odunun bulunduğunu görmek, rızka, ihtiyaçların giderilmesine, mirasa veya vakıf malına delâlet eder.

Bazı kere de odun görmek ahmaklığa veya mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya işarettir.

Rüyada odun yediğini görmek, haram mala veya uyanıkken dayak yemeye tabir edilir. Hasta kimsenin rüyada bir yerde odun biriktirdiğini görmesi, hastalıktan kurtulmaya ve afiyete delâlet eder.

Rüyada kebapçı ve kasapçıların üzerinde et kıydıkları kütüğü görmek, fayda ve geçime delâlet eder.

Rüyada ateşe odun atmak, genç bir erkek için arkadaşının ihanetine, Orta yaşta ise mevki sahibi olmasına yorumlanır. Evliler için para sıkıntısının neden olacağı kavgaya yorulur.

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