Rüyada piyango görmek ne demek? Rüyada piyango görmek neye işaret?

Rüyada piyango görmek, bilinmeyen ilginç ve güzel bir olay olarak da yorumlanır.

Rüyada piyangodan para kazanduğını görmek, hiç umulmadık yerden çok miktarda bir paraya işarettir.

Rüyada piyango çıkmazda iş fırsatı ele geçirileceğine delalet eder.