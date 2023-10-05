Rüyada sihirbaz görmek ne demek? Rüyada sihirbaz görmek neye işaret?

Rüyada sihirbaz görmek genel anlamda iyiye işaret etmez.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rüyada sihirbaz görmek ne demek? Rüyada sihirbaz görmek neye işaret?

Rüyada sihirbaz görmek, tehlike ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada görülen sihirbaz, fitne ve fesat çıkaran bozguncu bir kimseye yorulur denilmiştir.

Rüyada görü­len sihirbazın bir elmaya okuyup sihir (büyü) ettiği görül­se, bu rüya, rüya sahibinin oğlunun fitneye düşmesine işarettir.

Rüyada sihirbaz bir yatağa okuyup üf­leyerek sihir yapsa, onun (rüya sahibinin) nikahlı hanımı­nın fitneye düşeceğine işaretle yorumlanır denilmiştir.

Bazı yorumcular, rüyada sihirbaz görmeyi, rüya sahibinin arkadaşları tarafından aldatıldığına ve arkadaşlarının onun hakkında iyi bir düşünceleri ve görüşleri olmadığına işarettir.

Kendisinin sihirbazmış olduğunu görmeyi de, sözlerinde ciddiye alınacak bir şey olmadığına ve sözleri­nin inanılmadığına işaretle yorumlanır demişlerdir.

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