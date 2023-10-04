Rüyada sırtlan görmek ne demek? Rüyada sırtlan görmek neye işaret?

Rüyada sırtlan görmek kötülüğe işarettir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rüyada sırtlan görmek ne demek? Rüyada sırtlan görmek neye işaret?

Rüyada sırtlan görmek Kötü huylu bir kadınla karşılaşılacağına işarettir.

Rüyada kendini sırtlanla beraber görmek böyle bir kadınla evlenileceğine, ama bu evliliğin kısa süreceğine işaret eder.

Sırtlan, zalim ve hain düşman, hileci-münafık düşmanla tabir edilir.

Dişi sırtlan, yaramaz kadın, sihir, hile ve tuzak gibi sevilmeyen şeylerle tabir edilir.

Rüyada sırtlanı öldürdüğünü görmek, hanımın akrabalarıyla kavga ve dargınlık olacağına işarettir.

Rüyasında sırtlanın üzerine bindiğini gören kimse, kötü huylu, yaramaz hareketli bir kadınla evleneceğine yorumlanır.

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