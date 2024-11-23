Rüzgar restoranların çatısını yıktı

Kaynak: İHA
Rüzgar restoranların çatısını yıktı

Büyükada Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Dün akşam şiddetli lodosun etkisine giren Adalar bugün saat 08.30 sularında rüzgarın değişmesiyle birlikte Karayel fırtınasının etkisine girdi. Fırtınanın şiddeti 80 km'ye kadar çıktı.

İki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.

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Bir çok sahil kesimi su altında kaldı. Kıyıdaki çakıl taşları iç kesimlere doğru sürüklendi. Hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düştü. Adalar'da kıyı şeridinde göletler oluştu. Şehir hatları vapurları ve yolcu motorları seferlerinde zorluklar yaşamaya başladı.

İstanbul Şehir Hatları A.Ş yapılan açıklamada, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.

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