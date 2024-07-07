Ryan Garcia nihayet özür diledi

Ryan Garcia, siyahi insanlara karşı ırkçı ifadeler kullanması ve katıldığı bir canlı yayında Müslümanları aşağılamasının ardından cuma günü sosyal medyada yaptığı bir dizi paylaşımda özür diledi.

Perşembe günü yaptığı açıklamalar nedeniyle Dünya Boks Konseyi tarafından ihraç edilen 25 yaşındaki Garcia, sosyal medya platformu X üzerinden rehabilitasyona gideceğini de duyurdu.

Garcia söz konusu paylaşımında "Herkesin takip ettiği üzere benim için zorlu bir kaç ay oldu. Sözlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. Üzgünüm. Madde bağımlılığıyla mücadele ediyorum ve olup biten her şeyle birlikte bu benim için çok zor" ifadelerine yer verdi.

Garcia , geçen ay New York Eyalet Atletizm Komisyonu tarafından bir yıl süreyle men cezasına çarptırılmıştı. Komisyon ayrıca, 20 Nisan'da Devin Haney'e karşı elde ettiği zaferin, performans arttırıcı ilaçlar kullandığına dair pozitif test sonucu çıkması nedeniyle, hükmen mağlup sayılmasına karar vermişti.

Garcia ayrıca diğer dövüşçülerin de WBC tarafından cezalandırılmadan ırkçı açıklamalarda bulunduklarından şikayetçi oldu.