Ryan Kent neden Fenerbahçe’yi seçtiğini ilk kez açıkladı

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etkeni, "Kulübün her zaman kazanmak için oynaması" sözleriyle ifade etti.

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Ryan Kent, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Ryan Kent neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini de açıkladı.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştuğunu söyleyen Ryan Kent, "Bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Benim için en önemli etken, bu kulübün her zaman kazanmak için oynaması" şeklinde konuştu.

“SABIRSIZLANIYORUM”

Edin Dzeko'dan övgüyle bahseden Kent, "Dzeko'nun kariyerinden bahsetmeye gerek yok, harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Dzeko ile oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ryan Kent, gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun Ronaldinho olduğunu söyledi.

Türkiye'deki derbi atmosferine değinen başarılı futbolcu, "Bu tarz maçlar özel maçlardır. Şartlar ne olursa olsun bu maçları kazanmak istersiniz" ifadelerini kullandı.