Ryan Kent neden Fenerbahçe’yi seçtiğini ilk kez açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlatırken samimi itiraflarda bulundu.

Ryan Kent neden Fenerbahçe’yi seçtiğini ilk kez açıkladı

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etkeni, "Kulübün her zaman kazanmak için oynaması" sözleriyle ifade etti.
Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Ryan Kent, TRT Spor'a açıklamalar yaptı. Ryan Kent neden Fenerbahçe'yi tercih ettiğini de açıkladı.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Rıdvan Yılmaz'la konuştuğunu söyleyen Ryan Kent, "Bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Benim için en önemli etken, bu kulübün her zaman kazanmak için oynaması" şeklinde konuştu.

“SABIRSIZLANIYORUM”
Edin Dzeko'dan övgüyle bahseden Kent, "Dzeko'nun kariyerinden bahsetmeye gerek yok, harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Dzeko ile oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ryan Kent, gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun Ronaldinho olduğunu söyledi.

Türkiye'deki derbi atmosferine değinen başarılı futbolcu, "Bu tarz maçlar özel maçlardır. Şartlar ne olursa olsun bu maçları kazanmak istersiniz" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı Güncel
AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı
Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş’ta 3.9 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e ziyaret
Doğru besinler tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yarar mı Sağlık
Doğru besinler tiroid fonksiyonunu iyileştirmeye yarar mı
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi Güncel
Emre Ulaş zamlardan bunalıp güneşe meydan okuyan vatandaşı çizdi
Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı Sağlık
Diyetisyenden ‘karpuz’ uyarısı
Esenyurt'ta yangın paniği Güncel
Esenyurt'ta yangın paniği