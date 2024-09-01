Ryan Kent transferinin neden olmadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, beklenen katkıyı bir türlü sağlayamadı ve gözden düştü.

Mourinho'nun kadro planlamasında bulunmayan Ryan Kent'in takımdan ayrılacağı iddiaları yine gündeme gelse de transfer gerçekleşmedi.

LAZIO VE NICE OLMADI

27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Lazio transfer son anda gerçekleşmemiş, daha sonrasında Nice oyuncuya talip olmuştu.

NICE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in Ryan Kent transferinde oyuncunun mental problemlerinden dolayı vazgeçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kent, bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile oynanan maçta forma giydi.