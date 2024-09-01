Ryan Kent transferinin neden olmadığı ortaya çıktı

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Ryan Kent transferinin neden olmadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Ryan Kent'in transferi bir kez daha gerçekleşmedi. Oyuncunun neden transfer olamadığı ise ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, beklenen katkıyı bir türlü sağlayamadı ve gözden düştü.

Mourinho'nun kadro planlamasında bulunmayan Ryan Kent'in takımdan ayrılacağı iddiaları yine gündeme gelse de transfer gerçekleşmedi.

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LAZIO VE NICE OLMADI
27 yaşındaki İngiliz futbolcunun Lazio transfer son anda gerçekleşmemiş, daha sonrasında Nice oyuncuya talip olmuştu.

NICE TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in Ryan Kent transferinde oyuncunun mental problemlerinden dolayı vazgeçtiği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kent, bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Lugano ile oynanan maçta forma giydi.

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