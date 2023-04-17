Saadet Partili belediye başkanı AKP'ye geçti

Adana'da Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Saadet Partisi'nden ayrılarak AKP'ye geçtiğini duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Özgan "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir. Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" ifadesini kullandı.

BERGEN FİLMİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Özgan, Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını anlatan filmin Kozan'da vizyondan kaldırılmasıyla ilgili iddialarla gündeme gelmişti.

İlçede Bergen filminin gösteriminin yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a "hakaret" suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.