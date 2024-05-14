Saadet Partisi'nden reddedilecek önerge

Saadet Partisi, TBMM’ye grup başkanı Selçuk Özdağ tarafından, reddedilmesine kesin gözü ile bakılan bir araştırma önergesi sundu. Önergede Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesi ile güçlü hükümet daha etkin, bağımsız ve güçlü yargıya kavuşulacağı vaadi verildiği belirtildi.

Bununla beraber Milletvekillerinin kurum ve bakanlıklara sorduğu yazılı soruların 15 gün içerisinde cevaplandırılacağı vaat edilmişti.

Fakat muhalefet partilerinin hiçbir araştırma önergesinin kabul edilmediği belirtildi. Bu konular için verilen önergede otomatiğe bağlanmış olan hayır cevaplarının araştırılması için TBMM iç tüzüğünün 104 ve 105’inci maddelerine dayanarak meclis araştırması verildi.