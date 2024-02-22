Saadet Partisi'nin İstanbul vaadi: Pembe Metrobüs

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği Medya Buluşması ve Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Tanıtım öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aydın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u 5 yıl boyunca nasıl yönettiği sorusuna, "Ekrem İmamoğlu’nun çabasını, gayretini görmemek mümkün değil ancak hala ulaşım ve trafik sorunu çözüme ulaşmadı" diye yanıtladı.

Ardından ilçe adaylarının da katıldığı tanıtım toplantısında Aydın, vaatlerini sıraladı.

Siyasi parti ve adayların seçmeni etki altına almak için çeşitli yollar denediğini ancak bunların yalnızca yapılmış olmak için yapıldığını söyleyen Aydın, İstanbul'un asıl sorunun deprem veya trafik değil, geçim olduğunu ileri sürdü. Aydın, İstanbul’u içinde bulunduğu durumdan kurtaracak tek seçeneğin Milli Görüş Belediyeciliği olduğunu iddia etti.

"NÜFUSU AZALTACAĞIZ"

Yapacakları projeleri tasarladıklarını belirten Aydın, “Biz Tuzla İstasyon Mahallesi’ndeki koku sorunundan da Kadıköy’deki kafe ve barların ilerleyen saatlerde verdiği rahatsızlıktan da haberdarız. Biz çukurlu yamalı yolları da biliyoruz, çöp konteynerlarının yetersiz olduğunu da biliyoruz.

Oy kaygısıyla ya da başka saiklerle asla yalan söylemeyecek, hakikatin köşelerini tırpanlamayacağız. İstanbul’un trafik sorunu yönetilir kılmak mümkündür. Ancak İstanbul’un nüfusu azalmadığı sürece bu sorunların kesin olarak çözülmesi mümkün değildir.

Biz İstanubul’un nüfusunu azaltacak tedbirleri alacağız. Özellikle İstanbul’da bağlantısı olmayan, uzaktan çalışmaya uygun vatandaşlarımızın memleketlerinde ya da başka yerde yaşamasını teşvik edeceğiz. KİPTAŞ’ın Anadolu ve Trakya’da üreteceği nitelikli konutlarla bu projelere dahil olmak isteyen vatandaşlarımızın İstanbul’daki konutlarını takas etme imkanını tanıyacağız" dedi.

PEMBE METROBÜS VAADİ

İstanbul gibi devasa büyüklükteki bir şehirde asgari olması gereken taksi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Aydın, "İstanbul’a 35 bin yeni taksi kazandıracağız. Pembe metrobüs ile kadınların, engellilerin ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla ulaşımını sağlayacağız, metrobüslerde daha konforlu ulaşımını temin edeceğiz. Engelli vatandaşlarımıza iş arama süreçlerinde destek olacağız. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı istihdam eden işverenlere yönelik teşvik programları uygulayacağız. Binlerce engelli vatandaşımızı istihdama kazandıracağız” diyerek yeni bir tartışma yaratacak söyleme imza attı.