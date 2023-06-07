Saadet ve Gelecek’ten Meclis Başkanlığı için ortak aday. 7 isim yarışacak

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 28. Dönem TBMM Başkan adaylığı için Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday gösterme konusunda anlaşmaya vardı.

Saadet ve Gelecek’ten Meclis Başkanlığı için ortak aday. 7 isim yarışacak

Meclis’te 10'ar milletvekili ile temsil edilen Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, Meclis Başkanlığı için Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

Saadet Partisi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararı şöyle duyurdu:

"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır.

Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı ÖZBUDUN’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."

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7 ADAY YARIŞACAK

Meclis Başkanlığı için AKP ve MHP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u, CHP, Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u, TİP Gezi davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay’ı, DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nu aday gösterdi. Serap Yazıcı Özbudun ile birlikte Meclis Başkanı adayı sayısı da 7’ye yükseldi.

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