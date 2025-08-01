Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

Kırşehir'de saat ustaları, mesleklerinin teknolojiye yenik düşmemesi için destek bekliyor.

Kırşehir'de yıllardır mesleğini devam ettiren saat ustaları çırak yetişmemesinden ve mesleğe ilginin kalmamasından dolayı sitem ettiler.

53 yıldır saat tamirciliği yapan Ekrem Oruç mesleğini dijitalleşme karşısında ayakta tutmaya çalıştığını ve çırağı olmazsa kendisinden sonra mesleğinin yok olacağını düşünüyor. Oruç, "Mesleğe başladığım yıllarda onlarca tamirci bulunmaktaydı. Bugün ise birkaç kişiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dijital saatler geldiğinden bu yana tamir oranı azaldı. Bozulan atılıyor. Çırak bulamıyoruz, meslek elimizde kaldı" ifadelerini kullandı.

Kentte yıllardır saatçilik yapan İsmail Güneş ise, iş yerinde mesleğini öğretecek kimsenin olmamasının gelecekte tehlike oluşturacağını belirtti.

Güneş, "Benden sonra bu iş bitecek. Artık kimse el işçiliği istemiyor, saat değiştiriliyor ama tamir oranı ise az" dedi.

Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

Saat ustaları isyanda! Destek bekliyorlar

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