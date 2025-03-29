Sabah saatlerinde askıya alınmıştı! Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini yitirmesiyle tekrar başladı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis etkisini yitirmeye başladı. Sisin etkisinin kaybetmeye başlamasının ardından Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri tekrar başladı. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımın sağlayan Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Eceabat hatları saatsiz olarak devam etmektedir" denildi.