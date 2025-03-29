Sabah saatlerinde askıya alınmıştı! Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sabah saatlerinde askıya alınmıştı! Çanakkale Boğazı’nda seferler yeniden başladı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini yitirmesiyle yeniden başladı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri, sisin etkisini yitirmesiyle tekrar başladı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis etkisini yitirmeye başladı. Sisin etkisinin kaybetmeye başlamasının ardından Çanakkale Boğazı'nda feribot seferleri tekrar başladı. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımın sağlayan Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Eceabat hatları saatsiz olarak devam etmektedir" denildi.

Son Haberler
Erzincan’da kuvvetli yağış Alarmı: Pazar günü tedbirli olun (29 Mart 2025)
Erzincan için sağanak ve sel uyarısı
Batman'da rüşvet çetesi çökertildi: İdrar testi skandalı
Batman'da rüşvet çetesi çökertildi: İdrar testi skandalı
Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı
Cemre Üker'in güzellik ünvanı geri alındı
İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde
İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi... Dilek İmamoğlu çocuklarıyla kürsüde
Mor ve Ötesi’nden İzmir'de unutulmaz bir konser
Mor ve Ötesi’nden İzmir'de unutulmaz bir konser