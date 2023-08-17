Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi

Hicvin ustası Emre Ulaş, “CHP’de değişim” konusuna ilişkin hem güldüren hem de düşündüren bir karikatüre imza attı.

2023 Genel Seçimleri’nin sonrasında CHP’de değişim tartışmalarını başlatan ve öncülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu son yaptığı açıklamalar ile destekçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

İmamoğlu, açıkladığı yol haritasıyla, tercihini İstanbul’dan yana koydu ve bir kez daha belediye başkanlığına aday olacağının sinyalini verdi.

İmamoğlu’nun bu kararı, CHP Genel Merkezi’nde, görünür bir şekilde de memnuniyet yarattı. CHP’de yapılan ilk yorumlar, “İmamoğlu, bekleneni yaptı, parti artık yerel seçim sathına girer, oybirliğiyle de belediye başkanlığına aday gösterilir” yönünde oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yol haritasını açıkladığı basın toplantısını, parti genel merkezinde bazı yakın kurmayları ile izledi.