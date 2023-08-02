Sabah uyananlar karşılarında buzdağını gördü. Dehşete düştüler

Buzulların eridiğinin kanıtı. Kanada’da çekilen ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde eriyen bir buz kütlesi kasaba kıyısına vurdu.

Sabah uyananlar karşılarında buzdağını gördü. Dehşete düştüler

Editör: İsa Karaarslan

Küresel ısınmayla beraber son yıllarda buzlar hızlı bir şekilde eriyor ve parçalanıyor.

Kanada'nın Doğu Kanada bölgesinde yer alan Newfoundland'da kopan bir buzdağı görüntülendi.

Bölge halkı uyandığında bu manzara karşısında şaşkına döndü.

Kasaba halkı ve çevreciler durumu endişe verici olarak yorumlarken buzulların eridiğinin en büyük kanıt olarak da betimlendi.

Öte yandan Grönland’den zaman zaman koparak buz parçaları kasaba kıyısına geliyor. Ancak daha önce hiç bu kadar büyük buz parçası görülmedi.

NASA ANİMASYON YAYINLAMIŞTI

Ayrıca NASA son 30 yılda küresel deniz seviyesinin ne kadar yükseldiğini gösteren bir animasyon yayınlamıştı. Görselleştirmeler, okyanuslarımızın 1993 ile 2022 arasında ne kadar yükseldiğini gözlemlemek için batık bir lomboz penceresinin görsel metaforunu kullanıyor.

Küresel deniz seviyesi son 30 yılda yaklaşık 10 santimetrenin üzerine yükseldi.

Çok fazla bir yükseliş gibi görünmese de yerleşim alanları riske giriyor. Küresel iklim değişikliğinin antik buz kütlelerinin erimesi sonucun doğal olarak yükselmeler görülüyor.

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