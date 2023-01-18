İlber Ortaylı 'Ben Türküm' diyince yandaş yazar Türk olduğunu hatırladı. Memlekete hoş geldin yeni Türk olan Melih Altınok

'Türklük- Türkiyeli' krizi sürüyor.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, yaptığı bir açıklamada anayasanın 66. maddesinde yer alan "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek tartışmalara neden oldu.

Sabah yazarı Melih Altınok, daha önce "Türkiyeli" ifadesini kullandığını itiraf etti.

Babacan'ın sözleri tartışma yaratırken, İlber Ortaylı, bir programda Türklük tartışmalarıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

"İsteyen Türk olur, istemeyen olmaz. Memleketin adı Türkiye olur." diyen Ortaylı, "Bendeniz Türkiyeli değilim. Türkiye'yi çok seviyorum. Ecnebi olsaydım Türkolog olurdum. Şu anda ben Türküm. Bunu böyle biliyorum. Bu bir mirastır. Bunu benimsersin, devam ettirirsin, o şekilde ölürsün." diye konuştu.

Ortaylı'nın bu açıklamasının ardından Yandaş Sabah yazarı Melih Altınok, "Eskiden ben de daha kapsayıcı olduğunu düşünerek 'Türkiyeli' demeyi tercih ediyordum." diyerek bir itirafta bulundu.

Altınok, "Eskiden ben de daha kapsayıcı olduğunu düşünerek Türkiyeli demeyi tercih ediyordum. Ama zamanla bunun bir kompleksin ürünü olduğunu fark ettim. Hangi dili kullanıyorsan osun işte." ifadelerini kullandı.

"HANGİ DİLİ KULLANIYORSAN OSUN İŞTE"

Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Türkiyeli mi Türk mü? tartışması devam ediyor...

İlber Ortaylı, "Ben Türkiye'de doğmadım ama Türk'üm" sözleriyle "Türkiyeli" tercihinin ne kadar takır tukur, zorlama bir tanım olduğunu çok güzel özetlemiş.

Eskiden ben de daha kapsayıcı olduğunu düşünerek Türkiyeli demeyi tercih ediyordum.

Ama zamanla bunun bir kompleksin ürünü olduğunu fark ettim.

Hangi dili kullanıyorsan osun işte.

Çok mu zor?"

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Temel Haklar Eylem Planı’nında yaptığı bir açıklamada Türklük önerisi ile ilgili ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Babacan, "Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" ifadesinin yer aldığı 66. maddenin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Babacan, “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür” hükmünü taşıyan anayasanın 66. maddesine işaret etti. Güçlü bir vatandaşlık anlayışı gerektiğini savunan Babacan, “Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz” dedi.

Anadil eğitimi verilmesi yerine eğitimin anadilde yapılmasını savunan Babacan, “Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına anadilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez” hükmünün yer aldığı anayasanın 42. maddesinin değiştirilmesini önerdi. Babacan, “Eğitim ve öğretimde ‘anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkı’nın anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz” dedi.