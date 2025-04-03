Sabaha karşı gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncunun emniyetteki sorgusu ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Sabaha karşı gözaltına alınmıştı! Ünlü oyuncunun emniyetteki sorgusu ortaya çıktı

Boykot paylaşımı nedeniyle sabaha karşı gözaltına alınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun emniyetteki sorgusu ortaya çıktı.

Boykot çağrısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 11'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlar arasında Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu ortaya çıktı.

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EMNİYETTE SORULAN SORULAR

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, avukatlar, emniyet güçlerinin boykot çağrısı nedeniyle gözaltına alınanlara "Amacınız neydi?" şeklinde soru sorduğunu aktardı.

Gözaltına alınanlar arasında hem çok takipçili fenomenler hem de az takipçili hesaplara sahip insanların olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan isimlerin ortak noktasının ise “2 Nisan’da boykottayız” görselini paylaşmaları olduğu öğrenildi.

Polis, gözaltına alınanlara “Bu hesap sizin mi? Sizden başka kullanan var mı varsa kim? Bu paylaşımı siz mi yaptınız? Paylaşım amacınız ne?” gibi sorular sordu.

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