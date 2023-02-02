Toplat�lan Devlet Bah�eli kitab� yeniden raflarda. Sabahattin �nkibar yazm��t�

Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, MHP Genel Ba�kan� Devlet Bah�eli'nin avukat� Hamit Kocabey�in ba�vurusuyla Sabahattin �nkibar'�n "Devlet Bah�eli ve �lk�c�ler Hakk�nda Her �ey" kitab� hakk�nda toplatma karar� vermi�ti.

Odatv'nin haberine g�re, 2017 y�l�nda Devlet Bah�eli�ye hakaret i�erdi�i gerek�esiyle yasaklanan kitab�n toplat�lmas�na kar�� K�rm�z� Kedi Yay�nevi Avukat� Celal �lgen, toplatma karar�n�n kald�r�lmas� i�in itiraz etmi�, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi ise yap�lan itiraz� reddetmi�ti.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yarg�tay karar�n�n ard�ndan yazar Sabahattin �nkibar��n 2017 y�l�nda toplatma karar� verilen Devlet Bah�eli ve �lk�c�ler Hakk�nda Her �ey" adl� kitab� hakk�ndaki toplatma karar�n� kald�rd�.

'KARAR YARGIDA YEN� B�R D�NEM M� BA�LIYOR SORUSUNU AKILLARA GET�REB�L�R'

Karar� Odatv�ye de�erlendiren K�rm�z� Kedi Yay�nevi avukat� Celal �lgen, alt� y�l sonra verilen karardan dolay� mutlu oldu�unu belirterek, Yarg�tay gibi bir yerde b�yle bir karar verilmesinin son derece �nemli oldu�una dikkat �ekti:

�T�rkiye�de bu karar�n benzerlerinin �o�almas� gerekir. Son derece olumlu ve �ok do�ru noktalara basm�� bir karar. Bu karar asl�nda T�rkiye�de yarg�da yeni bir d�nem mi ba�lat�yor sorusunu ak�llara getirebilir. Yarg�tay gibi y�ksek ve uzman yarg��lar�n yer ald��� bir yerde b�yle bir karar verilmesi bence t�m T�rkiye�ye genellenmesi gerekti�ini g�sterir ama karar sadece Yarg�tay�da ��kt�.�

'YARGITAY �RNEK ALINAB�LECEK B�R KARAR VERD�'

�lgen, kitab�n Devlet Bah�eli�nin avukat�n�n ba�vurusuyla 2017 y�l�nda yasakland���n� s�yleyerek, ayn� y�l yarg�ya ba�vuruldu�unu ifade etti. Yarg�tay��n tam 6 y�l sonra verdikleri ba�vuru dilek�elerindeki gerek�eleri g�stererek do�ru bir karar verdi�ini belirten �lgen, kitap toplatman�n d���nce �zg�rl��� ihlali oldu�unu s�yledi:

�Hamit Kocabey, Devlet Bah�eli�nin avukat�yd�. Kocabey, daha sonra Bah�eli�nin �nerisiyle Hakimler ve Savc�lar Kurulu�na se�ildi. Hamit Kocabey�in ba�vurusuyla kitap Devlet Bah�eli�ye hakaret i�eriyor diyerek kitap 2017 y�l�nda yasaklanm��t�. 2017 y�l�nda biz yarg�ya ba�vurduk. Ankara Asli Ceza Mahkemesi talebimizi reddetti ve Yarg�tay�a gittik. Yarg�tay tam 6 y�l sonra �rnek al�nabilecek ve bizim nerdeyse ba�vuru dilek�emizdeki gerek�eleri g�stererek �ok g�zel bir karar verdi. Ayr�ca siyaset�i olan Bah�eli�nin daha �ok ho�g�r�l� olmas� gerekir. Temel olarak kitap toplatmak d���nce �zg�rl��� k�s�tlamas� demektir.�

�YAKINDA RAFLARDA�

K�rm�z� Kedi Yay�nevi sahibi Haluk Hepkon Odatv�ye yapt��� a��klamada yarg� karar�ndan memnuiyet duyduklar�ndan ifade ederek �unlar� s�yledi:

�Devlet Bah�eli ve �lk�c�ler Hakk�nda Her �ey kitab� ��kt�ktan sonra toplatma karar� al�nd�. K�rm�z� Kedi Yay�nevi�nin binas�na ve kitap fuar�nda yazar�m�za sald�r� oldu. Toplatma karar�n�n kald�r�lmas�yla birlikte kitab� yeniden basaca��m�z� okurlar�m�za duyurmak istiyorum. Devlet Bah�eli ve �lk�c�ler Hakk�nda Her �ey kitab� yak�nda raflarda yerini alacak.�

�NK�BAR SALDIRIYA U�RAMI�TI

Sabahattin �nkibar, kitap yay�mland�ktan sonra Ankara�da evinin �n�nde sald�r�ya u�ram�� ve hastaneye kald�r�lm��t�. �nkibar, �n�n� kesen iki ara�tan 3 ki�inin kendisine yumruk att���n� s�yleyerek, �Kamera kay�tlar�na bakt�m, �� ki�i, iki araba var. Birinci araban�n plakas� 06 BCF 026� Ben 18.00�a kadar hi� d��ar� ��kmad�m, ak�am bir iftar al��veri�i i�in d��ar� ��kay�m dedim. Market�i ve kuruyemi� bulunuyor i�te, o arada 20 tane esnaf var. Onlar yeti�ti, onlar kurtard�. Bu arada ben haz�rl�kl�yd�m zaten. Geldiler, ben gard�m� ald�m. Onlar vurdu, ben vurdum, ama onlar tabii 3 ki�i, ben yere d��t�m, tekmeleri sallad�lar. Bu esnada esnaf yeti�ti, benim hayat�m� onlar kurtard�� ifadelerini kullanm��t�.

�te yandan K�rm�z� Kedi Yay�nevi'nin �stanbul Beyo�lu'nda bulunan merkez binas�na ve �stanbul T�YAP Kitap Fuar�'nda da sald�r�lar ger�ekle�tirilmi�ti.