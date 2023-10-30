Sabahları yorgun kalkanlara müjde. Tüketince yeniden doğmuş gibi olacaksınız

Uzmanlar, uyku kalitesini düşüren 5 vitamin yetersizliğine işaret edip almanız gereken gıdaları belirtti.

En iyi uyku saatleri 23.00-03.00 arasındadır. Bir yetişkinin ortalama 6-8 saat uyuması gerektiğini söyleyen uzmanlar buna rağmen sabahları dinç şekilde kalkamayan kişiler için dikkat çekici bir uyarıda bulundu.

Bitkinliğin ve uykululuk hissinin asıl sebebi vitamin yetersizliği olabilir.

İşte vitamin yetersizliği için almanız gereken besinler…

UYKU KALİTESİNDE ETKİLİ ROL OYNUYORLAR

Vücudun sağlıklı çalışması için vitaminler çok önemlidir. Her bir vitaminin vücutta farklı bir görevi vardır.

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre; bazı vitaminler özellikle uykunun kalitesinde etkili rol oynar.

YORGUNLUĞUNUZUN NEDENİ BU OLABİLİR

Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız B12 vitamini, D, C, B6 ya da E vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

DÜZENLİ OLARAK ALMAYA DİKKAT EDİN

B12 vitamini vücutta üretilemediği için dışarıdan alınması gerekir. Kırmızı kan hücrelerinin işlevi, sinir sistemi ve hücre metabolizması sağlığı gibi birçok konuda etkili olan B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunur.

İşte B12 vitamini içeren gıdalar:

Sakatatlar, özellikle karaciğer ve dalak, Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri, Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı, süt, yoğurt, peynir, yumurta.

UYKU HORMONU DENİYOR, AMA YOKSA…

Sabahları bitkin kalkanların D vitamini eksikliği olabileceğine işaret eden uzmanlar, uykuyu düzenleyen hormon olan melatonin yapımında rol aldığı için çok önemli olduğunu belirtti.

D vitamini alabileceğiniz gıdalar:

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt, tereyağı, ton balığı, somon, balık yağı, mantar, maydanoz, yonca.

SEROTONİN ÜRETİMİNE DESTEK OLUYOR

B6 vitamini uykusuzluğu etkileyen önemli kaynaklardandır. B6 vitamini serotonin üretimine destek olur. B6 vitamini içeren besinler:

Kuru baklagiller, özellikle nohut. Kırmızı ve beyaz et. Süt ve ürünleri. Balık ve deniz ürünleri. Yumurta. Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates, karnabahar. Muz ve avokado. Kabuklu kuru yemişler.

BU GIDALARI TÜKETİN, FARKI HİSSEDİN

Vücutta E vitamini bulunmadığında uyku kalitesinde ve süresinde problemler ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlar E vitamini bakımından zengin gıdalar arasında avokado, ayçiçeği ve soya yağı, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, fıstık, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, kara lahana, kırmızı biber, kuşkonmaz, mango pancar yeşillikleri, yer fıstığı ve zeytinyağı olduğunu söylüyor.