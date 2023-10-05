Sabancı ABD'nin dev şirketini satın aldı

Sabancı Holding'ten Amerika'ya yatırım. Sabancılar ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sabancı ABD'nin dev şirketini satın aldı

Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, "Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimize ait olan Sabancı Renewables Inc. tarafından ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli bir güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesi satın alınmıştır. Yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Halihazırda devam eden ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması hedeflenen 272 megavatlık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Sabancı Renewables Inc. ABD'de toplam 500 megavatlık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşmış olacaktır. Şirketimizin tek ve kurucu ortağı olduğu Sabancı İklim Teknolojileri AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Sabancı Renewables Inc. Sabancı Topluluğu'nun yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdürmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler kamu ile paylaşılacaktır."

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