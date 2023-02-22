Nazlı ve Hacı Sabancı çifti müjdeyi birlikte verdi. Sabancı ailesine veliaht geliyor

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı bebek beklediklerinin müjdesini HT Kulüp'e verdi.

Haftalardır kulislerde anne ve baba olacakları konuşulan iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı'dan beklenen haber geldi.

Genç iş insanı Hacı Sabancı, baba olacağının müjdesini verdi. 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çiftinin bebeklerinin adının ise henüz belli olmadığı belirtildi. Hacı Sabancı’yla hayatını birleştiren Nazlı Kayı’nın Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğünü 2022 yılının unutulamayan düğünlerinden olmuştu.