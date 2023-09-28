Sabancı Yalısı'nda mevlit okutuldu. Arzu Alara bebeğin 40’ı çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cemiyetin tanınmış çifti Nazlı ve Hacı Sabancı’nın kızları Arzu Alara 40 günlük oldu. Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile bebek için 40 mevlidi okuttu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturdu, 2022 yılında ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

Çift, ilk bebeklerini 15 Ağustos’ta kucaklarına aldı. Bebek heyecanı yaşayan ikili, kızlarına babaanne Arzu Sabancı’nın adını verdi. Arzu Alara bebeğin doğumu, Sabancı ailesine büyük bir heyecan yaşattı.

İlk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, çektirdikleri aile pozunu Instagram hesabından yayınlayarak "Kelimeler kifayetsiz" yazmıştı.

YALIDA 40 DUASI OKUNDU

40 günlük olan bebek için Beylerbeyi’ndeki muhteşem yalıda bir davet organize edilerek bebek için mevlit okutuldu.

Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşan Arzu Sabancı, mevlitten paylaştığı fotoğraflara “Arzu Alara’mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık. Gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz” notunu düştü.

Pembe rengin hakim olduğu davette Arzu Sabancı ile gelini Nazlı Sabancı da pembe kıyafetler tercih etti. Aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşen mevlide cemiyetin seçkin isimleri de teşrif etti.