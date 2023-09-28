Sabancı Yalısı'nda mevlit okutuldu. Arzu Alara bebeğin 40’ı çıktı

Hacı-Nazlı Sabancı çiftinin 40 gün önce dünyaya gelen kızları Arzu Alara bebek için Arzu-Ömer Sabancı çiftinin yalısında davet organize edildi. Davette bebek için mevlit okutuldu.

Sabancı Yalısı'nda mevlit okutuldu. Arzu Alara bebeğin 40’ı çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Cemiyetin tanınmış çifti Nazlı ve Hacı Sabancı’nın kızları Arzu Alara 40 günlük oldu. Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile bebek için 40 mevlidi okuttu.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturdu, 2022 yılında ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yaptı.

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Çift, ilk bebeklerini 15 Ağustos’ta kucaklarına aldı. Bebek heyecanı yaşayan ikili, kızlarına babaanne Arzu Sabancı’nın adını verdi. Arzu Alara bebeğin doğumu, Sabancı ailesine büyük bir heyecan yaşattı.

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İlk bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşayan çiftten Nazlı Sabancı, çektirdikleri aile pozunu Instagram hesabından yayınlayarak "Kelimeler kifayetsiz" yazmıştı.

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YALIDA 40 DUASI OKUNDU

40 günlük olan bebek için Beylerbeyi’ndeki muhteşem yalıda bir davet organize edilerek bebek için mevlit okutuldu.

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Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşan Arzu Sabancı, mevlitten paylaştığı fotoğraflara “Arzu Alara’mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık. Gelen dostlarımıza teşekkür ediyoruz” notunu düştü.

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Pembe rengin hakim olduğu davette Arzu Sabancı ile gelini Nazlı Sabancı da pembe kıyafetler tercih etti. Aile üyelerinin katılımıyla gerçekleşen mevlide cemiyetin seçkin isimleri de teşrif etti.

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