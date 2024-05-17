SabancıDx AgeSA ve Bulutistan bulut dönüşüm projelerinde bir arada

Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi SabancıDx, hibrit bulut altyapı yatırımları, Yapay Zeka Destekli Hibrit Bulut Çözüm Merkezi, stratejik iş birlikleri ve teknoloji programları ile beraber uçtan uca bulut çözümlerine hedef noktaya aldı.

TÜRK MÜHENDİSLER İMZA ATTI

Türk mühendislerin yaklaşık 8 ay çalıştığı projede altyapının yeni veri merkezine geçirilmesi hem SabancıDx hem de bulut pazarı için kilit bir nokta. Bu süreçte gerçekleştirilen konteyner yönetim platformunun değişimi ve 100’e yakın uygulamanın yeni projelerden oluşması ilgi çeken noktalardan oluyor.

Proje kapsamında, ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) dahil 800'e yakın sunucunun taşınırken; ortalama 5 bin vCPU, 1.5 PB disk ve 30 terabayta yakın RAM’in aktarımı yapıldı. Yeni konteyner yönetimde platformuna ise 150’ye yakın servis akışı yapıldı.

KESİNTİSİZ GEÇİŞ İLE TAMAMLANDI

Projenin teknoloji bacağına öncülük eden SabancıDx, AgeSA’nın mevcut veri merkezinden Bulutistan ortamına geçişini sanallaştırma teknolojisi ile yapılacak finansal verimlilik oluşturulmasına katkı sağlarken geçiş esnasından itibaren sistem kesintilerini önünü keserek müşteri hizmetleri verimliliğini en yüksek noktaya çıkardı.

SabancıDx’in güçlü teknolojik altyapısı, öncü dijital yatırımları ve etkin süreç yönetimiyle AgeSA, Türkiye’nin en büyük 3 internet servis sağlayıcısı ile kapalı network erişimi ve internet erişiminde çalışmalara başladı. Network ve internet ağ yapısının yenilenerek data erişim oranlarının %100 arttırılmasıyla beraber; AgeSA çevresel güvenlik, enerji güvenliği, internet erişim güvenliği ve veri güvenliği alanında daha kuvvetli konuma ulaştı.

AgeSA’nın sistemsel verilerini, süreç süresince hiçbir aksama olmadan hibrit buluta sevk eden SabancıDx, 100’ün üzerinde sistemi konsolide ederek AgeSA’ya %20,6 kaynak tasarrufu imkanı verdi.

“BULUT TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLER İÇİN KAÇINILMAZ BİR İHTİYAÇ”

SabancıDx Genel Müdürü Tevfik Kor, “SabancıDx olarak müşterilerimize, değişen ve dönüşen rekabet ortamında, deneyimli ekibimiz ve güçlü ekosistemimizle bulut teknolojileri ve yönetilen hizmetler alanında ihtiyaç duydukları tüm çözümleri, tek bir noktadan ve uçtan uca sağlıyoruz. İnovasyonun çok hızlı gerçekleştiği bu dönemde, küresel pazar büyüklüğü 2027'de 1 trilyon doları aşması beklenen bulut teknolojilerini Türkiye’de de şirketler için büyük rekabet avantajı sağlayacak kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak görüyoruz.” İfadelerini kullandı.

PERFORMANS %25 ARTARKEN, MALİYETLER %20 AZALACAK

AgeSA İş Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı A. Fahri Arkan, Türkiye’de Türk mühendisleri tarafından en az kesinti ve maliyetle yapılan bu proje büyük bir başarı örneği olurken, projeyle verilerin normal yedeklenmesinin yanı sıra bölgesel yedeklilikler yapılarak MPLS, internet altyapısının ve ses erişim oranlarının %100 düzeyinde olması amaçlandığını söyledi.

Ayrıca Arkan, proje tamamlandığında performansta %25 artış, maliyetlerde ise %20 civarında azalma beklediklerini SabancıDx ve Bulutistan’la beraber Türkiye’nin en büyük bulut dönüşüm projelerinden birine imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bulutistan Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, “Türkiye’nin sigorta sektöründe lider kurumlarından biri olan AgeSA’nın teknoloji altyapı dönüşüm projesi Bulutistan ve SabancıDx’in profesyonel yaklaşımları sayesinde planlanan sürede, mevcut hizmet akışında herhangi bir kesintiye gidilmeden, devam eden projelerde ‘kod geliştirme’ süreçleri dahi askıya alınmadan, Türkiye’nin sigorta sektöründeki en büyük dijital dönüşüm, buluta geçiş projesi olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Gençtürk, Bulutistan’ın Türkiye’de bulunan regülasyonlara uyumlu, yüksek güvenlikli, coğrafi yedekliliğe sahip veri merkezlerindeki en güncel teknolojiye sahip bulut altyapısı üzerinden sağlanan hizmetlerle AgeSA’nın bu önemli buluta geçiş projesinin bir paydaşı olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

TÜRKİYE’DE BULUT PAZARI 400 MİLYON DOLARI GÖRECEK

Pazar araştırmalarına göre dünya çapında genel bulut hizmetlerinin 2024'te %20,4 oranında büyüyerek 678 milyar dolara yükseleceğini, 2027'de ise pazarın 1 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’deki genel bulut hizmetleri pazar büyüklüğünün 2024’te 280 milyon doları bulması, 2027’de ise 400 milyon dolara çıkması öngörülüyor.