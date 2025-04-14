Sabancılarda Uzay krizi! Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı boşanıyor mu?

Hacı Sabancı’nın babalık davası geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, Hacı Sabancı'nın, Uzay'ın babası olduğunu hükmetmişti. Arzu Sabancı’nın ise 4 yaşındaki Uzay’ı aileye kabul ettirdiğine ve tanışmaya gideceklerine dair iddialar ortaya çıkmıştı.

BOŞANACAKLARI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Nazlı Sabancı'nın Hacı Sabancı'dan boşanacağı ileri sürüldü.

JET HIZINDA YALANLAMA GELDİ

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafını paylaşarak, boşanma iddialarını yalanladı.

İşte o fotoğraf