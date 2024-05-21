Sabancıların Atlı Köşkü icradan satılık. İstenen para belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Sarıyer Gazetesi
Sabancıların Atlı Köşkü icradan satılık. İstenen para belli oldu
1927 yılında İtalyan mimar Edouard De Nari’ye yaptırılan ve bahçesine yerleştirilen at heykelinden ötürü “Atlı Köşk” olarak anılmaya başlanan konut icradan satılacak. Fiyatı belli olan köşkün ilk teklif verme süreci 24 Temmuz’da başlayacak.

Türkiye’nin en önemli holdinglerinden biri olan Sabancı Holding’e ait Sarıyer Emirgan’daki Sakıp Sabancı Müzesi içinde yer alan tarihi Atlı Köşk icradan satışa çıkartılacak. İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından kısmen satışa çıkarılan Atlı Köşk’ün 1/48 hissesi için istenilen tutar ise 62 milyon 500 bin lira.

Tapu kayıtlarında köşk 14 bin 35 metrekare olarak gözüküyor. Atlı Köşk’ü satın almak isteyenler ilk teklif 24 Temmuz -31 Temmuz 2024 tarihleri arasında verilebilecek.

Köşkün ilk turda alıcısı çıkmazsa ikinci tur 21 Ağustos-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Deniz manzaralı köşkün 1/48 hissesine 62 milyon 500 bin lira değer biçildi. Bu değerle yola çıkıldığında köşkün toplam değeri 3 milyar lira ediyor.

Atlı Köşk’ün 1/48 hissesinin satılmasına Sevilay Sabancı Çınar'ın borçları olduğu ileri sürüldü. Sevilay Sabancı Çınar, merhum ünlü iş adamı Sakıp Sabancı’nın kardeşi Hacı Ömer Sabancı’nın oğlu İhsan Sabancı’nın yasak aşktan dünyaya gelen kızı olduğunu iddia ederek mahkeme başvurmuştu.

Yaklaşık 15 yıldır devam eden davada son noktayı İstanbul 20’nci Asliye Hukuk Mahkemesi koydu. Yargıtay 14’üncü Hukuk Dairesi, geçtiğimiz yıl Sevilay Sabancı Çınar’ın Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğunu onamıştı.

Atlı Köşk’e ihtiyati tedbir koyan mahkeme, Atlı Köşk için Sabancı Ailesi’nden 5 kardeşin, Sabancı Çınar’a 5 milyon 833 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırmıştı.

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