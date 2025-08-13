Sabiha Gökçen Havalimanı’nda feci kaza! Teknisyen öldü: THY’den jet açıklama

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda THY Teknik A.Ş. atölyesinde yaşanan iş kazasında teknisyen Yusuf Altun hayatını kaybetti. THY, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, meydana gelen üzücü kaza sonrası kapsamlı inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sabah saatlerinde THY Teknik A.Ş'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan yerleşkesinde iniş takımları atölyesinde çalışan Yusuf Altun, meydana gelen iş kazasında ağır yaralandı. Altun'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili THY İletişim Başkanı Yahya Üstün bir açıklama yaptı.

Üstün açıklamada, "İştirak şirketimiz THY Teknik A.Ş.'nin Sabiha Gökçen yerleşkesi İniş Takımları Atölyesinde bu sabah bir iş kazası meydana gelmiştir. Uzun yıllardır şirketimiz bünyesinde teknisyen olarak çalışan Yusuf Altun olayın ardından ivedi şekilde hastaneye ulaştırılmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı dileriz. Yaşanan durum üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

