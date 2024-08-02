'Sabıkalı Kavşak' can aldı: 2 ölü, 10 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Pınarkent Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası, bölge sakinlerini yasa boğdu. Alınan bilgiye göre, Musa Öztürk'ün kullandığı 20 UD 063 plakalı araç, kavşaktan ana yola çıkmak isterken, H.T.'nin yönetimindeki 20 AFB 277 plakalı işçi servisiyle şiddetli bir çarpışma yaşadı.

İşçi servisinin çarptığı aracı bir süre sürüklemesi sonucu, olay yerine derhal sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bir tekstil firmasının personelini taşıyan servis aracındaki 10 kişi yaralanırken, Musa Öztürk ve eşi Cemile Öztürk hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, Öztürk çiftinin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Bölgede "Sabıkalı Kavşak" olarak tanınan ve sık sık kazaların yaşandığı nokta, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Öztürk ailesinin yakınları, kazanın acı haberini alınca gözyaşlarına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden çiftin, mahalleye misafirliğe geldikleri sırada bu kaza ile karşılaştıkları öğrenildi.

Mahalleli, özellikle bu kavşakta alınması gereken önlemler konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor. Bilal Vural isimli bir mahalle sakini, "Bu kavşakta sürekli kaza oluyor ve artık bir önlem alınmalı. Denizli yönünden gelen yol ile Pınarkent'e bağlanan bu kavşağa ya ışıklandırma getirilmeli ya da bir alt geçit yapılmalı. Buradaki ışıkların sürekli arızalanması ve yetersiz olması büyük bir sorun. Anayoldan gelen sürücüler için de yavaşlama uyarısı ya da bir ışık sistemi şart. Bu tür trajedilerin önüne geçmek için acilen çözüm bulunmalı" şeklinde konuştu.