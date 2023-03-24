24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Hamit Altıntop: İnanılmaz adımlar atacağız

Hamit Altıntop: İnanılmaz adımlar atacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ermenistan maçı öncesi ilginç açıklamalar yaptı. "Sabırsız bir milletiz" diyen Altıntop'un "Az bütçelerle TFF inanılmaz adımlar atacak" sözleri dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:23
Takip Et

Sabırsız bir milletiz: Hamit Altıntop konuştu

Hamit Altıntop: İnanılmaz adımlar atacağız
+
Aa
-

Mücadeleyi değerlendiren Altıntop, "4 ay önce kuraları çektik. Ermenistan'la ilk maçına çıkıyoruz. Hedef belli, EURO2024'e katılmak. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. İyi bir oyun bekliyoruz. Kasım ayındaki 2 dostluk maçından memnun kaldık. Artılarımızı güçlendirerek, eksilerimizi gidererek yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.
Alt yaş milli takımlardaki yeni yapılanmayla ilgili gelen soruya Hamit Altıntop, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz. Ben inanıyorum ki bunu biraz daha güçlendirebilirsek geri dönüşü de kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Akademi kısmıyla içeride çalışmalarımız var. Kulüplerle iyi iş birliğini yapabilirsek bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Binlerce umut verilmemiş, elinden tutulmamış kardeşimiz var. Coğrafyamız biraz zor, büyüklüğünden dolayı. Hollanda, Belçika gibi yerlerde 2 saatlik araç mesafesiyle ulaşabiliyorsunuz. Güzel Türkiyemiz'de 2-2.5 saat hava yolculuğuyla bir yerden bir yere ulaşabiliyorsunuz. İyi bir kadro kurarsanız, iyi bir ağ oluşturabilirseniz, özellikle teknolojiyi güzel bir yazılımı oturtabilirseniz o konuda inanılmaz mesafe alabilirsiniz." cevabını verdi.
Hamit Altıntop, "4-5 tane ana başlık var. Bunlar iç içe olursa, iyi koordine edilirse gelecek seneler az bütçelerle TFF inanılmaz adımlar atacak. Sadece ülke içinde değil, Avrupa'da da çok iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi aday kaç imza topladı
1
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿Hangi aday kaç imza topladı
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
2
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿En düşük emekli aylığında zamlı maaşın ödeme tarihi belli oldu
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
3
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
4
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
5
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'na ilk sahurda ilk garip soru: Soru da yanıt da olay oldu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
6
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
7
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu tutuklandı
﻿Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu tutuklandı
﻿Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu tutuklandı
﻿Duayen gazeteci Orhan Karaveli yaşamını yitirdi
﻿Duayen gazeteci Orhan Karaveli yaşamını yitirdi
﻿Duayen gazeteci Orhan Karaveli yaşamını yitirdi
﻿'En'lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo. Bu rekorları kim kırabilir? 
﻿'En'lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo. Bu rekorları kim kırabilir? 
﻿'En'lerin futbolcusu Cristiano Ronaldo. Bu rekorları kim kırabilir? 
﻿Fındık yaprağı çıbana iyi geliyor
﻿Fındık yaprağı çıbana iyi geliyor
﻿Fındık yaprağı çıbana iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.